استئناف الرحلات الجوية بين الجزائر وبيروت

وصلت اول رحلة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، اليوم الخميس، إلى مطار بيروت الدولي (لبنان) بعد استئناف الرحلات الجوية بين البلدين.

وكان على متن طائرة بوينغ 737/800 التابعة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية لحظة هبوطها في مطار رفيق الحريري الدولي بالعاصمة اللبنانية على الساعة 13:05 كل من المدير العام للجوية الجزائرية، ياسين بن سليمان والسفير اللبناني في الجزائر، محمد حسان وسفير الجزائر في دمشق، كمال بوشامة إضافة إلى ممثل لوزارة النقل وعدد من الصحفيين.

واستقبل الوفد الجزائري في الصالون الشرفي للمطار من طرف الوزير اللبناني للشؤون العامة والنقل، علي حمية و سفير الجزائر في بيروت، رشيد بلباقي.

وعبر السفير اللبناني في الجزائر خلال الرحلة عن سعادته لاستئناف الرحلات الجوية بين الجزائر العاصمة وبيروت بعد انقطاع لما يقارب أربع سنوات بسبب جائحة كوفيد-19، مصرحا "أن استئناف الرحلات هو يوم تاريخي لتعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين الجزائر ولبنان".

ووصف المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية استئناف الرحلات بين البلدان الثلاثة "بالتاريخية"، مضيفا أنه "يعزز علاقات الأخوة والتعاون الاقتصادي بين البلدين" (سوريا ولبنان).

وأوضح المدير العام للمطار الداخلي من جهته برمجة رحلتين أسبوعيا عبر هذا الخط والتي "سيتم تعزيزها برحلتين إضافيتين مستقبلا".

ويندرج استئناف الخطوط مع لبنان وسوريا في طار تعزيز شبكة نقل للجوية الجزائرية.

كما شارك رئيس مجلس الأعمال الجزائري السوري، زبيدي محمد رفقة أعضاء من المجلس في هذه الرحلة في إطار استئناف الرحلات الجوية مع المدينة السورية اللاذقية. ومن المنتظر أن تحط رحلة الجوية الجزائرية في مطار اللاذقية السوري بسبب إغلاق مطار دمشق الدولي.