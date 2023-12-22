زيتوني يتوعد تجار اللحوم

أكد وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، أن "الدولة لن تتسامح مع المتلاعبين بأسعار اللحوم المستوردة".

وأضاف زيتوني خلال إشرافه على تدشين المركز التجاري (AZ) بحي فلاوسن بمدينة وهران أن "الدولة قدمت تحفيزات ضريبية هامة لصالح المستوردين لضمان وصول هذه المادة الاساسية للمواطنين بأسعار معقولة ومحددة وستضرب بيد من حديد كل من يرفع الأسعار إلى أكثر من السعر المحدد من قبل الحكومة".

وقال الطيب زيتوني أن "الحكومة تشجع الاستثمار الوطني والأجنبي في مجال إنجاز الفضاءات التجارية الكبرى ومنها فضاء (AZ) الجديد الذي تم تدشينه اليوم بمدينة وهران باعتبارها وسيلة هامة لترقية الممارسة التجارية وتحسين الخدمات المقدمة من قبل المتعاملين التجاريين لصالح المواطنين".

وأشار وزير التجارة و ترقية الصادرات إلى أن "عددا من المستثمرين الأجانب من دول أوروبية ومن المملكة العربية السعودية و دولة قطر أبدوا رغبتهم في الاستثمار في المجال التجاري في الجزائر و خاصة في مجال إنجاز الفضاءات التجارية الكبرى التي يتمتعون بخبرة و تجربة هامة في إنجازها و تسييرها و يمكنهم نقل تجاربهم الناجحة إلى الجزائر".