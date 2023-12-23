تمويل إسلامي لاقتناء سيارة

قال مدير الصيرفة الإسلامية في بنك الجزائر الخارجي، حسام عكاشة، إنه تزامنا مع بداية التصنيع السيارات محليا "أصبح بإمكان الزبائن الأفراد لدى بنك الجزائر الخارجي طلب منتج "مرابحة السيارات"

ولاقتناء سيارة بنسبة تمويل تقدر بـ 90 في المائة، مع نسبة هامش ربح ثابتة تقدر بـ 7.5 بالمائة سنويا"، لمدة تمتد من سنة إلى خمس سنوات، بشروط بنكية "تنافسية"، كما بإمكان المؤسسات أيضا الاستفادة من تمويل السيارات والعتاد المتحرك عبر "منتج إجارة المعدات المنقولة".

وأكد المسؤول ببنك الجزائر الخارجي، في حديثة لوكالة الأنباء الجزائرية، على أهمية التدابير التي جاء بها القانون النقدي والمصرفي الجديد، والتي عززت مكانة الصيرفة الإسلامية في المنظومة البنكية في الجزائر، في انتظار صدور النصوص التنظيمية لهذا القانون، التي ستعطي لا محالة دفعة قوية أكثر لهذا النشاط المصرفي الإسلام.