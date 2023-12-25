واسيني الأعرج يفوز بجائزة "نوابغ العرب"

توج الروائي الجزائري واسيني الأعرج بالجائزة الإماراتية "نوابغ العرب"، فئة الأدب والفنون، تقديرا لـ"إسهاماته الأدبية الكبيرة" في الرواية الجزائرية وفي العالم العربي، حسب ما جاء في الصحافة الإماراتية.

واعتبر القائمون على الجائزة أن مؤلفات الأعرج تميزت بـ"الإبداع في توظيف طرق تعبيرية جديدة للغة الرواية، وإضافة أبعاد جديدة للمخيلة العربية والسرد القصصي"، وأن أعماله "تنتمي إلى المدرسة الجديدة التي لا تستقر على شكل واحد وثابت من التعبير، بل تبحث دائما عن سبلها التعبيرية المتجددة، مما أضاف بصمة على الرواية الجزائرية والعربية".

وتوج، من جهة أخرى، فائزون من مصر ولبنان والسعودية ببقية فئات الجائزة، وهي العلوم الطبيعية (الفيزياء والكيمياء)، الطب، الهندسة والتكنولوجيا، العمارة والتصميم وكذا الاقتصاد.

وتهدف جائزة "نوابغ العرب"، التي تأسست بدبي في 2022، إلى "اكتشاف النوابغ وتقديرهم وتمكينهم وتعظيم أثر عملهم في العالم العربي"، حسب القائمين عليها.