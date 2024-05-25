هذا هو تاريخ نهائي كأس الجزائر

كل المؤشرات توحي أن نهائي كأس الجزائر بين مولودية الجزائر وشباب بلوزداد، سيلعب بنسبة كبيرة يوم السبت 22 جوان القادم بملعب 5 جويلية الأولمبي.

وانتهز رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، وليد صادي، الجمعية العامة لـ"الفاف" التي انعقدت، اليوم، بنادي الجيش ببني مسوس في العاصمة، ليخبر رئيس "العميد"، حكيم حاج رجم، ونظيره من شباب بلوزداد، مهدي رابحي، بالتاريخ المقترح، في انتظار ترسيم ذلك، عبر بيان لـ"الفاف" على موقعها الالكتروني.

ويخضع حاليا ملعب 5 جويلية الأولمبي، بطلب من الهيئة الكروية لأشغال ترميم، استعدادا، لاحتضانه نهائي الكأس المنتظرة بين المولودية والشباب.