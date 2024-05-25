شباب البرواڨية يحقق صعودا تاريخيا للجهوي الأول

حقق اليوم شباب البرواڨية لكرة القدم صعودا تاريخيا للجهوي الأول بعد الفوز على اتحاد الصومعة بملعب الأخير بواقع هدف دون رد لحساب الجولة الـ30 والأخيرة لبطولة الجهوي الثاني (المجموعة الأولى).

وقد أنهى الشباب الشوط الأول بنتيحة التعادل السلبي التي لا تخدم الفريق من أجل تحقيق هدف الصعود.

ومع بداية الشوط الثاني نظم رفقاء اللاعب بوشنافة صفوفهم وعرفوا الطريق إلى الشباك في الدقائق الأخيرة من المباراة، ورغم أن الحكم طرد ثلاثة لاعبين في أطوار اللقاء إلا أن تشكيلة الشباب ظلت صامدة إلى غاية صافرة النهاية وإعلان الأفراح في مدينة البرواقية.

ومكن انتصار اليوم الشباب من تصدر المجموعة برصيد 70 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الملاحق شباب سنجاس الذي نافسه في ورقة الصعود إلى غاية الجولة الختامية للبطولة.