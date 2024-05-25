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رياضة

الفاف تعزي لخضر بلومي

25 ماي 2024 ()
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تقدمت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، اليوم السبت، إلى لخضر بلومي وكل عائلة الفقيد بخالص التعازي، إثر وفاة الحاج عبد الله بلومي.

وجاء في بيان للفاف، "ببالغ الحزن والأسى تلقى رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي وأعضاء المكتب الفيدرالي، نبأ وفاة والد اللاعب الدولي السابق لخضر بلومي وجد اللاعب الدولي محمد البشير بلومي".

وبهذا المصاب الجلل، يتقدم رئيس الاتحاد وأعضاء مكتبه الفيدرالي إلى لخضر بلومي وكل عائلة الفقيد بخالص التعازي وأسمى عبارات المواساة، سائلين المولى عز وجل، أن يتغمد فقيدهم بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان

” إنا لله وإنا إليه راجعون”.

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