يوم دراسي دولي حول إسهامات الشيخ عبد الرزاق قسوم الفكرية

نظم أبناء الشيخ الأستاذ عبد الرزاق قسوم، بمناسبة بلوغه سن التسعين، يوما دراسيا دوليا حول فكره وإسهاماته العلمية والثقافية والوطنية، بقصر الثقافة مفدي زكريا بأعالي هضبة العناصر بالعاصمة، تحت شعار “وفاء الأبناء للآباء”، بحضور أكاديميين وباحثين وأساتذة ضيوف من خارج الوطن، ومسؤولين سامين ومشايخ ودعاة، من أبرزهم عميد جامع الجزائر الشيخ الدكتور محمد المأمون القاسمي، المفكر التونسي الأستاذ عبد المجيد النجار، والمفكر الليبي الأستاذ محمد الصلابي، والمفكر المصري الأمين العام لمجمع اللغة العربية أ.د. محمود الربيعي... وغيرهم.



وأثنى المشاركون في اليوم الدراسي حول شخصية الشيخ عبد الرزاق قسوم وإسهاماته وجهوده في عدد من المجالات العلمية والدينية والتربوية والفكرية، حيث استهلها الدكتور عمر بافولولو؛ ممثل وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، ثم الأستاذ محمد الهادي الحسني؛ عضو جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، مبرزا في شهادته أخلاق الرجل وسمته وتبحره في العلم؛ ومنتقدا في نفس الوقت أصحاب مقولة “لا يوجد في الجزائر علماء”، إلى جانب شهادة أمين عام مجمع اللغة العربية في مصر الأستاذ محمود الربيعي، بالإضافة إلى شهادة كل من الأستاذ سيد علي زموري؛ أحد تلامذة الشيخ قسوم في المدرسة السنية ببئر مراد رايس سنة 1960، والشيخ عبد الله غانم؛ رئيس شعبة تلمسان لجمعية العلماء المسلمين. بينما ألقى عضو المجلس الإسلامي الأعلى الأستاذ مبروك زيد الخير، قصيدة شعرية؛ جمع فيها خصال الشيخ قسوم. واختتمت بكلمة ابنة الشيخ قسوم؛ الأستاذة وداد، استعرضت فيها جانب المربي لوالدها الذي لا يقل أهمية عن باقي خصاله العلمية والفكرية وغير ذلك، كما تم عرض فيلم وثائقي حول سيرة وإسهامات الأستاذ عبد الرزاق قسوم.



وشارك في الجلسة الأولى برئاسة الأستاذ عبد المجيد بيرم، الأستاذة جويدة جاري من جامعة الجزائر، بمداخلة حول المحطات الفاصلة في السيرة والمسيرة للفيلسوف الأديب قسوم، بينما استعرض الأستاذ عبد المجيد النجار في مداخلته مساهمة عبد الرزاق قسوم في الخطاب الإسلامي المعاصر، في حين تلا عضو جمعية العلماء الشيخ كمال بوسنة قصيدة حول فكر وإسهامات الشيخ قسوم، وتناول الأستاذ إسماعيل زروخي من جامعة قسنطينة في مداخلته القضية الفلسطينية في فكر عبد الرزاق قسوم.



وتناولت الجلسة الثالثة برئاسة الدكتور موسى عبد اللاوي، قصيدة تضامن مع غزة، ألقاها الدكتور صالح الدين باوية، وقدّم الدكتور علي الصلابي في مداخلته مسيرة المصلح والمفكر الشيخ عبد الرزاق قسوم، معتبرا أنها امتداد لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين في خدمة الأمة الإسلامية، وتناول الأستاذ فتحي ملكاوي من الأردن في مداخلته تأملات في الفكر الجزائري الإسلامي المعاصر. بدوره، تطرق الدكتور أحمد بن نعمان في مداخلته لمكانة اللغة العربية في فكر عبد الرزاق قسوم، واختتم اللقاء بكلمة للأستاذ عبد الرزاق قسوم.