هام
آخر الأخبار
إشتراك دخول
مال و أعمال

أسعار النفط تواصل الارتفاع

27 ديسمبر 2023 ()
+ -

حافظت أسعار النفط على استقرارها، مع تحرّك طفيف في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء في ظل مراقبة المستثمرين للتطورات في البحر الأحمر، واستمرار حركة ناقلات الشحن.

وعادت الحركة في البحر الأحمر قرب مضيق باب المندب، مع تراجع بعض شركات الشحن الرئيسة عن موقفها، وإعادة السفن إلى المنطقة، على الرغم من الهجمات المستمرة والتوترات الأوسع في الشرق الأوسط.

وبحلول الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش، تحركت العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم فيفري، إلى أعلى بشكل طفيف بلغ 5 سنتات أو 0.1% إلى 81.15 دولارًا للبرميل. في الوقت نفسه، انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم فيفري، بنحو 12 سنتًا، أو 0.2% إلى 75.45 دولارًا للبرميل.

طالع أكثر
آخر الأخبار طالع المزيد
الأكثر قراءة
  • 2

    أمطار رعدية على 10ولايات

    10597 قراءة
  • 3

    تربية: تسديد أجور شهر جانفي بالزيادة الاستدلالية

    8626 قراءة
  • 4

    حكام مقابلة بن عكنون-بلوزداد.."الفاف" تضرب بالثقيل

    8626 قراءة
  • 5

    ضابط منشق يكشف الأسباب الحقيقية وراء احتلال الصحراء الغربية

    8015 قراءة