أسعار النفط تواصل الارتفاع

حافظت أسعار النفط على استقرارها، مع تحرّك طفيف في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء في ظل مراقبة المستثمرين للتطورات في البحر الأحمر، واستمرار حركة ناقلات الشحن.

وعادت الحركة في البحر الأحمر قرب مضيق باب المندب، مع تراجع بعض شركات الشحن الرئيسة عن موقفها، وإعادة السفن إلى المنطقة، على الرغم من الهجمات المستمرة والتوترات الأوسع في الشرق الأوسط.

وبحلول الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش، تحركت العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم فيفري، إلى أعلى بشكل طفيف بلغ 5 سنتات أو 0.1% إلى 81.15 دولارًا للبرميل. في الوقت نفسه، انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم فيفري، بنحو 12 سنتًا، أو 0.2% إلى 75.45 دولارًا للبرميل.