مشاريع جديدة للترامواي؟ .. الوزير يجيب

أكد وزير النقل، محمد لحبيب زهانة، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن برمجة مشاريع الترامواي بالولايات مربوط بمدى جدواها في مخططات النقل.

وأوضح زهانة في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، انه سيتم دراسة أنماط النقل، منها الترامواي، لكل من ولايات البليدة وباتنة وسكيكدة عبر انجاز مخططات النقل المتعلقة بها ابتداء من 2024.

وردا على سؤال النائب سليمان سماعيلي (جبهة المستقبل) حول آجال انجاز مشروع ترامواي على مستوى ولاية باتنة، أفاد الوزير أن عدم انجاز المشروع راجع إلى قرار تجميده في 2015، مبرزا أن دائرته الوزارية تقوم حاليا بدراسة هذا الانشغال مع كل الأطراف المعنية للتكفل به وفقا للإمكانيات المادية المتاحة لدى القطاع.

كم أكد الوزير، ردا على سؤال النائب رشيد مهتور (حركة مجتمع السلم) حول مشروع الطرامواي بولاية سكيكدة، أنه تم برمجة دراسة مخطط نقل الولاية في 2024، مضيفا أنه سيتم إدراج هذا النمط من النقل ضمن هذه الدراسة لتبيان جدوى انجاز الترامواي بالولاية.

وفي إجابته على سؤال النائب يعقوب الفرطاس (جبهة التحرير الوطني) حول مشروع ترامواي بولاية البليدة وبالمدينة الجديدة لبوينان، أعلن الوزير عن برمجة دراسة مخطط النقل لمدينة البليدة في 2024.

وفي هذا الصدد، اعتبر زهانة أن "حل مشكلة النقل لا يعتمد فقط على نمط الترامواي، حيث مخطط النقل هو الذي سيسمح باختيار نمط نقل بدلا من نمط آخر".