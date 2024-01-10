الهند: 21 ألف معلم مسلم مهدّد بالتشريد

أعلنت الحكومة المركزية برئاسة ناريندرا مودي وحكومة إقليم (أوتار براديش)، قبل أيام، قرارا بوقف تمويل المدارس الإسلامية في الهند، حيث أصبح الآلاف من معلمي تلك المدارس على وشك فقدان وظائفهم وتعريضهم للفقر. وأعرب بعض المعلمين الذين يعملون في هذه المدارس منذ أكثر من عقد، في تصريح لـ«الجزيرة مباشر”، عن صدمتهم وشعورهم بالإحباط، مؤكدين أن الحكومة تركتهم يواجهون صعوبات جمّة عندما أوقفت بالفعل صرف رواتبهم.



ويبلغ عدد المعلمين نحو 21 ألف معلم في أكثر من 7700 مدرسة بولاية أوتار براديش، وجرى توظيفهم في إطار مشروع حكومي يسمى (مشروع توفير التعليم الجيّد للمدارس الإسلامية)، كان يهدف لنقل التعليم الحديث إلى الطلاب جنبا إلى جنب مع التعليم الديني، وهو المشروع الذي كانت تموّله الحكومة المركزية وحكومة الولاية.



وبحسب شهادات المعلمين، فإن حكومة ولاية أوتار براديش كانت تقدم جزءا ضئيلا من رواتبهم يقدّر بنحو 3000 روبية (36 دولارا)، بعدما أوقفت الحكومة المركزية عملية التمويل، ولكن في 5 جانفي الجاري، أرسلت حكومة الولاية إشعارا لمسؤولين في وزارة الأقليات، تخبرهم فيه بقرارها إنهاء توفير التمويل لهؤلاء المعلمين من ميزانية الولاية.



يشار إلى أن هذا القرار يوقع المعلمين في براثن الفقر، إذ أنه يمنع عليهم القيام بأعمال يدوية، مثل قيادة الحافلات أو إعطاء دروس خصوصية، أو أي أعمال أخرى لكسب لقمة العيش.