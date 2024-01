La FAF proteste contre l’arbitrage de la VAR

La Fédération algérienne de football a introduit officiellement une réclamation auprès de la Confédération africaine de football au sujet de la prestation de l’arbitrage à l’occasion du match Algérie – Burkina Faso, comptant pour la 2ème journée du groupe D de la CAN TotalEnergies – Côte d’Ivoire 2023.

Tout en saluant les efforts consentis pour rehausser le niveau d’organisation de l’événement continental, la Fédération algérienne de football regrette les imperfections constatées.

La FAF ne comprend pas pourquoi la Commission d’arbitrage de la CAF désigne le même arbitre de la VAR que lors du premier match, ce qui suscite des questions légitimes sur l’inopportunité d’une telle désignation, d’autant plus que des actions litigieuses durant la rencontre n’ont pas été relevées par les arbitres de la VAR, telles que les fautes commises sur nos joueurs à la (10’) et (57’).

La réclamation de la FAF est basée sur des faits vérifiables auxquels les arbitres responsables doivent répondre.

A travers cette réclamation, la Fédération algérienne de football espère une intervention pour que l’arbitrage soit de meilleur niveau et à la hauteur de la prestigieuse compétition continentale.