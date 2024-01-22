المركز الثالث يعيد الأمل للجزائر وموريتانيا

احتلال كوت ديفوار المركز الثالث بثلاث نقاط وبفارق أهداف ناقص ثلاثة، بعد ختام مباريات الجولة الأولى للمجموعة الأولى لكأس أمم إفريقيا 2023 الجارية بكوت ديفوار، يخدم المنتخب الجزائري.

ففي حال التعادل أمام موريتانيا يصبح في رصيد المنتخب الجزائري ثلاث نقاط وبفارق أهداف صفر، أي أفضل من منتخب كوت ديفوار، ما يجعل المنتخب، في مثل هكذا حالة، ينتظر التفوق على منتخب واحد فقط من مجموعات أخرى يحتل المركز الثالث بثلاث نقاط أو أقل.

وفي حال تواجد منتخب آخر يحتل المركز الثالث بثلاث نقاط، وجب أن يكون فارق أهداف الجزائر في مباريات مجموعته أفضل من ذلك المنتخب.

وبالمقابل، فإن تواجد منتخب كوت ديفوار في المجموعة الأولى في المركز الثالث بثلاث نقاط وبفارق أهداف ناقص ثلاثة، يعيد الأمل لمنتخب موريتانيا أيضا في التأهل إلى الدور ثمن النهائي كأحد أفضل أربعة منتخبات من أصل ست مجموعات تحتل المركز الثالث.

ويكفي منتخب موريتانيا، الذي خسر مقابلتيه الأولى والثانية أمام منتخبي بوركينا فاسو وأنغولا في المجموعة الرابعة، الفوز على المنتخب الجزائري وبأقل فارق حتى يصبح في رصيده ثلاث نقاط وبفارق أهداف ناقص واحد، ما يجعله، مبدئيا، أفضل من كوت ديفوار، على أمل أن يكون، عند نهاية الدور الأول، أفضل من منتخب آخر يحتل المركز الثالث سواء من حيث عدد النقاط أو من حيث فارق الأهداف إذا كان المنتخب الآخر يحتل في مجموعته المركز الثالث بثلاث نقاط.