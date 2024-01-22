أصداء من بواكي

عبدو يعتذر من بلماضي

أرسل مدرب موريتانيا أمير عبدو رسالة، عبر أحد الأصدقاء المشتركين مع بلماضي، إلى الناخب الوطني، حاول من خلالها التأكيد بأن تصريحاته بعد مباراة أنغولا تم تأويلها بشكل خاطئ، وأنه لم يقصد أن يطلب منه تحضير نفسه للمواجهة، وهو الأمر الذي تقبله بلماضي بصدر رحب.

الرجلان التقيا أمام مخرج قاعة الصحافة أمس، وهنا سأل عبدو بلماضي: "هل وصلتك رسالتي؟"، فرد بلماضي أن نعم، وأنه تجاوز ذلك.

وكان عبدو قد استهل الندوة الصحفية لاتهام بعض الصحفيين الجزائريين بالبحث عن الإثارة، من خلال تأويل تصريحاته بشكل خاطئ، لكن سرعان ما برهن بأنه مدرب "مستفز" بتصريحاته لما تحدث بأنه يحترم الشعب الجزائرين لكنه ليس هنا من أجل إسعاده.

حكم يفتقد للخبرة لإدارة مباراة الجزائر وموريتانيا

عمر أرتان، 31 سنة، أول حكم صومالي يحكم في كأس أمم إفريقيا، هو الذي سيدير القمة الفاصلة بين الجزائر وموريتانيا اليوم، حكم كما ذكرنا يكتشف المنافسة القارية لأول مرة في مسيرته الدولية الفتية، علما أنه أدار قبل هذه المواجهة المباراةَ التي جمعت منتخب تونس وناميبيا، والتي شهدت واحدة من أكبر مفاجآت المسابقة بفوز ناميبيا بهدف وحيد، وسيكون إلى جانب أرتان كل من الكاميروني غي نغيغوي والغابوني بوريس ماغليس، فيما سيدير غرفة التحكيم بتقنية الفيديو الغاني دانيال لارييا.

3 حكام جزائريين في بواكي

عينت لجنة التحكيم للاتحاد الإفريقي لكرة القدم الحكم الدولي الجزائري مصطفى غربال ومساعده قوراري للإشراف على تقنية التحكيم بالفيديو في مباراة الكاميرون وغامبيا، في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة التي ستجري اليوم بملعب السلام في بواكي بداية من الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي. بالمقابل تم تعيين الحكم قاموح حكما رابعا في ذات المباراة المصيرية بالنسبة لمنتخب الأسود الجموحة.

شكوى الفاف غير مجدية

عينت لجنة التحكيم للاتحاد الإفريقي لكرة القدم حكم "الفار" المثير للجدل في مباراة الجزائر وبوركينافاسو، الغابوني غيسلان أتشو، في غرفة "الفار" لمباراة السنغال وغينيا.

وكان الحكم المذكور محور شكوى رفعها الاتحاد الجزائري لكرة القدم ضده بسبب تغاضيه عن أخطاء ارتُكبت ضد المنتخب الجزائري، كانت تستحق ضربة جزاء على الأقل. تعيين أتسو يؤكد عدم جدوى الشكوى التي رفعتها الفاف، وحتى ما تردد بأن أتسو أُبعد من إدارة مباراة الجزائر وموريتانيا بناء على الشكوى غير صحيح إطلاقا.

هل ستستقيل يا سونغ؟

وصل مدرب منتخب الكاميرون ريغوبرت سونغ متأخرا بأكثر من نصف ساعة عن موعد المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراته اليوم أمام غامبيا، القاعة اكتظت بالصحفيين، وكانت أسئلتهم مستفزة جدا للقائد الأسبق للأسود "غير المروضة"، لدرجة مسائلته إن كان سيستقيل في حال الإخفاق.. سونغ بقي هادئا ورد قائلا: "لن أرد على السؤال، أفضل التركيز على المباراة، سأبقى هادئا ومركزا على عملي، عشت الضغط منذ نعومة أظافري، ومن يعرفني يدرك بأني لا أخاف ولا أخشى شيئا، وأبقى هادئا حتى في أعقد الظروف".

صادي يستقبل وفدا من بلدية بواكي

استقبل رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم وليد صادي، مساء أول أمس، وفدا من بلدية مدينة بواكي، ترأسته تراوري فاطوماتا ديوب، نائبة رئيس بلدية بواكي أمادو كوني، ويرافقها 3 مستشارين بلديين.

وتم خلال هذه اللقاء تبادل بعض الهدايا الرمزية تأكيدا للعلاقات الممتازة بين الإيفواريين والجزائريين، في انتظار تجسيد ذلك في مشاريع شراكة بناءة في المستقبل، تمس القطاع الرياضي، وبشكل خاص الاقتصادي، في ظل الإمكانات الكبيرة التي توفرها السوق الإيفوارية للمصدرين الجزائريين.