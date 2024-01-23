انجاز تاريخي للمنتخب الفلسطيني

نجح منتخب فلسطين في اختتام مشواره بدور مجموعات كأس آسيا 2023، مساء الثلاثاء، بفوز تاريخي على هونغ كونغ بثلاثية دون رد.

هذا الانتصار الأول في تاريخ مشاركات فلسطين بالبطولة الآسيوية، منحها بطاقة التأهل لدور الـ16 لأول مرة على الإطلاق.

وضمن منتخب فلسطين التأهل ضمن أفضل أربع منتخبات حلت في المركز الثالث، وله أربع نقاط متأخرا بفارق الأهداف عن الإمارات.

افتتح عدي الدباغ أهداف منتخب فلسطين بضربة رأس في الدقيقة 12 وجعل زيد قنبر النتيجة 2-صفر بعد 3 دقائق من بداية الشوط الثاني بالطريقة ذاتها.

وعاد الدباغ ليسجل الهدف الثالث بعد ساعة من اللعب بعد أن تابع تسديدة ارتدت من العارضة ليسكنها الشباك.

ولم يسبق لمنتخب فلسطين تخطي دور المجموعات في مشاركتين سابقتين له في البطولة، لتشهد النسخة الـ18 أول فوز وتأهل له على الإطلاق لأدوار خروج المغلوب.