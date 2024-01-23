رسميا .. مولودية الجزائر بطلا شتويا

توج نادي مولودية الجزائر، اليوم الثلاثاء، رسميا، بلقب البطل الشتوي، مستفيدا من تعثر شباب بلوزداد ببسكرة في إطار تسوية الرزنامة.

واكتفى حامل اللقب بنتيجة التعادل السلبي أمام المضيف اتحاد بسكرة في مقابلة تحت المتوسط ولم ترقى إلى مستوى الجمهور الحاضر بملعب 18 فيفري.

وبهذه النتيجة يتواجد شباب بلوزداد في المرتبة الخامسة برصيد 22 نقطة مع مقابلتين متأخرتين، فيما يحتل اتحاد بسكرة المرتبة العاشرة بـ18 نقطة.

في مقابلة أخرى، تعثرت شبيبة القبائل على أرضية ميدانها أمام مولودية البيض بنتيجة سلبية، ليبقى "الكناري" في المرتبة التاسعة بـ19 نقطة فيما تتواجد مولودية البيض في المركز الثاني عشر برصيد 17 نقطة مع مقابلة متأخرة.

وكان اتحاد الجزائر قد أكد عودته القوية وحقق فوزه الخامس على التوالي، زوال اليوم، وذلك على حساب نجم بن عكنون (2-1)، ما جعل أبناء "سوسطارة" يلتحقون بالوصافة (23 نقطة) مع مقابلة متأخرة.

وعلى ضوء هذه النتائج ترسم مولودية الجزائر تتويجها باللقب الشتوي قبل جولة على نهاية مرحلة الذهاب.