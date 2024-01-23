التشكيلة الأساسية لـ"الخضر" ضد موريتانيا

أجرى الناخب الوطني، جمال بلماضي، عدة تغييرات على التشكيلة الاساسية التي ستواجه موريتانيا، سهرة اليوم، في إطار الجولة الثالثة (المجموعة الرابعة) من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية.

وحافظ بلماضي على نفس التركيبة تقريبا في حراسة المرمى وخط الدفاع ما عدا دخول توقاي في مكان بن سبعيني الذي يغيب اضطراريا بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

في الوسط حافظ زروقي على مكانة أساسية مع دخول عنصرين جديدين يشاركان لأول مرة هما بوداوي وعوار.

أما في الهجوم سيبقى القائد رياض محرز في الدكة رفقة بلايلي، حيث سيدخل وناس وعمورة على الأجنحة، فيما يبقى الهداف بونجاح في منصب قلب الهجوم.

التشكيلة الاساسية للمنتخب الوطني ضد موريتانيا:

أنتوني ماندريا، عيسى ماندي، محمد أمين توقاي، يوسف عطال، ريان آيت نوري، راميز زروقي، هشام بوداوي، حسام عوار، آدم وناس، محمد الأمين عمورة، بغداد بونجاح.