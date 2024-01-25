"قرار العدل الدولية يسهم في عزل الكيان الصهيوني"

قال رئيس الدائرة السياسية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الخارج سامي أبو زهري لوكالة رويترز، إن قرار محكمة العدل الدولية تطور مهم يسهم في عزل الكيان المحتل وفضح جرائمها في غزة.

ودعا لإلزام الاحتلال بتنفيذ قرارات المحكمة.

من جهة أخرى، رحب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بالإجراءات المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية، قائلا إن قضاة المحكمة حكموا لصالح الإنسانية والقانون الدولي.

ودعا المالكي جميع الدول إلى ضمان تنفيذ جميع التدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة، بما في ذلك الكيان، مؤكدا أن هذا تعهد قانوني ملزم.