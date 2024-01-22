المجلس الأوروبي للإفتاء يحدد 11 مارس أول أيام رمضان

أعلن المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث أن أول شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ – 2024م، هو الإثنين الموافق 11 مارس 2024، وهذا يعني أن شهر رمضان بعد شهر و14 يوما من الآن.

ويأتي رمضان لهذا العام مع مواعيد إفطار مبكرة نوعا ما، حيث سيكون إمساك اليوم الأول من رمضان بالجزائر العاصمة وضواحيها عند الساعة 05 و37 دقيقة فجرا، والإفطار عند الساعة 18 و56 دقيقة.

ويشير المجلس في بيان مفصل أن الحسابات الفلكية الدقيقة بالنسبة لهلال شهر رمضان لعام 1445هـ تؤكد أن الاقتران سيكون على الساعة 09:01 (التاسعة ودقيقة صباحا) حسب التوقيت العالمي الموحد (غرينتش GMT) من يوم الأحد 10 مارس 2024م الموافق 29 شعبان 1445هـ أي ما يوافق الساعة 12:01 حسب التوقيت المحلي لمكة المكرمة. وعليه يمكن رؤية الهلال بعد غروب شمس يوم 29 شعبان 1445هـ في الأمريكيتين على نطاق واسع منهما. وبهذا يكون شهر شعبان لهذا العام 29 يوما.

ويؤكد المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث أنه سيكون أول شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ يوم الإثنين الموافق 11 مارس 2024م.

وبالنسبة لـ هلال شهر شوال لعام 1445هـ – 2024م، فإن المجلس إلى أن الحسابات الفلكية الدقيقة لهلال شهر شوال لعام 1445هـ تؤكد أن الاقتران سيكون على الساعة 18:21 حسب التوقيت العالمي الموحد (غرينتش GMT) من يوم الإثنين 08 أبريل 2024م الموافق 29 رمضان 1445هـ أي ما يوافق الساعة 21:21 حسب التوقيت المحلي لمكة المكرمة. وعليه، يستحيل رؤية الهلال لشهر شوال 1445هـ بعد غروب شمس يوم الإثنين 08 أبريل 2024م الموافق 29 رمضان 1445هـ في أي بقعة من بقاع الأرض بالعين المجردة أو باستخدام التليسكوب وأجهزة الرصد. وبهذا يكون شهر رمضان الفضيل لعام 1445هـ 30 يوما.

وأوضح المجلس الأوروبي للإفتاء أن أول شهر شوال (عيد الفطر المبارك) لعام 1445هـ سيكون يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل 2024م.