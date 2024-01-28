سفارة فلسطين تثمن "عاليا" توجيهات الرئيس تبون

ثمنت سفارة دولة فلسطين بالجزائر، اليوم الأحد، "عاليا" التوجيهات السامية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، للبعثة الدائمة للجزائر في الأمم المتحدة، لطلب عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي بغية إعطاء صبغة تنفيذية لقرارات محكمة العدل الدولية، بخصوص دعوى جنوب إفريقيا ضد الكيان الصهيوني، منوهة بالدور الكبير للجزائر في دعم الحق الفلسطيني تجسيدا لمواقفها الثابتة والتاريخية من القضية الفلسطينية.

وجاء في بيان للسفارة "تثمن سفارة دولة فلسطين في الجزائر عاليا التوجيهات السامية للرئيس عبد المجيد تبون، للبعثة الدائمة لبلاده في الأمم المتحدة، بطلب عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي بغية إعطاء صبغة تنفيذية لقرارات محكمة العدل الدولية، المتعلقة بجرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني".

واعتبرت أن متابعة الرئيس تبون لتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية "تعكس حرصه واهتمامه الشديد بالقضية الفلسطينية".

كما ثمنت السفارة في بيانها، "الدور الكبير" الذي تقوم به وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج عبر سفارات الجزائر في جميع أنحاء العالم، "في دعم الحق الفلسطيني تجسيدا للمواقف الثابتة والتاريخية لدولة الجزائر من القضية الفلسطينية".

يذكر أن الجزائر دعت إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن يوم الاربعاء المقبل، بغية إعطاء صبغة تنفيذية لقرار محكمة العدل الدولية فيما يخص الاجراءات المؤقتة المفروضة على الاحتلال الصهيوني بخصوص عدوانه على الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.

وباشرت بعثة الجزائر بنيويورك، فور تلقيها تعليمات رئيس الجمهورية، مشاورات مكثفة للتحضير لاجتماع مجلس الأمن بخصوص قرار محكمة العدل الدولية، حيث تم عقد اجتماع مصغر في البعثة الجزائرية أول أمس الجمعة، ضم إلى جانب ممثل الجزائر الدائم لدى الامم المتحدة، ممثلي كل من فلسطين وجنوب افريقيا.

وعقب هذا الاجتماع، شارك الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، في اجتماع طارئ للمجموعة العربية بنيويورك، حيث أطلع السفير بن جامع نظراءه بالمجموعة العربية بنية الجزائر طلب اجتماع لمجلس الأمن حول الموضوع يوم الاربعاء المقبل.

وجاء تحرك البعثة الجزائرية بعد قرار محكمة العدل الدولية في جلسة لها أول أمس الجمعة، الذي طالب الاحتلال الصهيوني باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين وتحسين الوضع الإنساني في غزة من خلال ضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة لقطاع غزة بشكل فوري.