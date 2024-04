"L'entité sioniste dans une "impasse stratégique

L'entité sioniste se retrouve dans une "impasse stratégique" en raison de son agression contre Gaza, qui dure depuis 171 jours, constituant le plus long conflit militaire auquel elle ait été confrontée, sans réaliser de "victoire" décisive face à la résistance palestinienne qui continue de mener la confrontation malgré le déséquilibre des forces, ainsi qu'en raison du siège imposé sur la bande de Gaza, de la politique de famine, de guerre d'anéantissement et de destruction méthodique menée par l'entité sioniste.

Plusieurs indicateurs et éléments mettent en lumière la nature de l' "impasse stratégique" dans laquelle se trouve l'entité sioniste, malgré le soutien qu'elle reçoit de la part des pays occidentaux, en particulier des États-Unis, sous forme de soutien politique et militaire multidimensionnel.

Alors que différentes options pour "l'après-guerre" sont promues à l'ouest et par l'entité elle-même, ces options insinuent la réalisation des objectifs déclarés de l'entité, notamment l'élimination de la résistance et la neutralisation de ses capacités militaires, à travers la mise en œuvre d'un plan articulé autour de "quatre piliers" pour traiter avec Gaza après la fin de la guerre.

Ce plan inclut notamment l'élimination initiale de la résistance et l'éloignement en particulier du Hamas du gouvernement de la bande de Gaza, ainsi que les efforts de l'entité pour obtenir un contrôle sécuritaire total sur la bande de Gaza, y compris l'inspection des marchandises entrant et sortant de la région, en échange de la construction d'un port ou d'un port maritime sous supervision sioniste et occidentale. De plus, une force multinationale dirigée par les États-Unis, avec des partenaires régionaux et européens, serait responsable de la reconstruction de la bande de Gaza.

Alors que l'entité s'engage à poursuivre son agression et à envisager une campagne militaire contre Rafah, en plus d'adopter une politique d'obstruction et de tergiversation concernant les négociations de cessez-le-feu, le déroulement de la guerre à Gaza mène à une "impasse stratégique" pour l'occupation sioniste dans l'ensemble.

Le facteur temps ne joue pas en faveur de l'entité sioniste, alors qu'elle se retrouve engagée dans la plus longue guerre d'agression de son histoire, avec 171 jours écoulés, sans parvenir à obtenir une victoire décisive sur le terrain.

La nature de la confrontation, similaire aux "guerres asymétriques" non conventionnelles, ne favorise pas une victoire sioniste claire.

Dans le même contexte, le coût croissant des charges de guerre à Gaza, malgré le soutien financier et militaire dont bénéficie l'entité, constitue un facteur de pression.

En janvier 2024, l'entité a reconnu à travers le journal "Yedioth Ahronoth" que trois mois après le début de la guerre à Gaza, le coût de la guerre dans la région s'élevait à 60 milliards de dollars, sans atteindre aucun des objectifs déclarés.

En mi-janvier, les membres du cabinet ministériel sioniste ont voté le budget 2024, avec une augmentation de 55 milliards de shekels (15 milliards de dollars) pour les dépenses de guerre, en plus du budget militaire, des compensations pour les personnes touchées par la guerre, et une augmentation du budget de la santé et de la police.

En outre, les pertes économiques ont entraîné un effondrement de la production de plus de 19,4 % au cours des trois derniers trimestres de 2023, et cette tendance se poursuit en 2024 avec des pertes économiques directes et indirectes totales pour l'occupation dans sa guerre à Gaza atteignant environ 165 milliards de dollars, sans compter les impacts sur des secteurs comme l'agriculture et le tourisme.

En raison du transfert de nombreuses industries vers les effectifs de réserve de l'armée d'occupation, dont plus de 300 000 employés travaillant dans divers secteurs vitaux, notamment le secteur technologique fournissant à Israël la moitié de ses exportations, ce secteur a subi des pertes dépassant les 20 milliards de dollars, en plus de l'arrêt des investissements étrangers, entraînant des pertes initiales estimées à plus de 20 milliards de dollars, nécessitant un temps considérable pour se rétablir, en plus de l'arrêt de la roue du secteur touristique qui était une source d'environ 25 milliards de dollars annuellement pour le trésor sioniste.

En outre, l'hébergement et la compensation des familles déplacées en raison de la guerre à Gaza, ainsi que dans le nord et les zones frontalières avec le Liban, qui sont actuellement logées dans des hôtels, doivent également être pris en compte.

Sur un autre plan, les coûts militaires sont mis en évidence, malgré l'utilisation du black-out et de la politique de censure militaire.

Les pertes humaines subies par l'entité sont sans précédent tant sur le plan humain que matériel. Ce qui est annoncé par l'entité ne représente qu'une partie des pertes militaires réelles, incluant l'utilisation de mercenaires et de sionistes de deuxième classe, ce qui fait que le coût opérationnel de cette guerre atteint environ 280 millions de dollars par jour, soit l'équivalent de 47 milliards de dollars en 170 jours de bataille, en plus du coût des véhicules militaires que la résistance a déclaré avoir détruits, dépassant 1200 blindés, chars et véhicules.

Ce sont des pertes militaires que l'occupation n'a pas totalement annoncées, mettant en évidence les pertes d'armes "sophistiquées" telles que les chars "Merkava" de quatrième génération, dont les sionistes ont perdu plus du tiers de l'arsenal, sachant que la valeur d'un Merkava dépasse 6 millions de dollars. À cela s'ajoute l'épuisement des systèmes de missiles "Dôme de fer" en raison des rafales de missiles successives, que ce soit en provenance de Gaza, ou même de la frontière nord et d'autres fronts, notamment le Yémen.

De plus, les pertes humaines, malgré le silence de l'occupation sur une grande partie d'entre elles, où les annonces de tout décès ou opération de résistance sont soumises au contrôle militaire ou interdites de publication. C'est une décision contraignante qui interdit la publication de toute information sur les morts, que ce soit par les médias, les institutions officielles ou les colons. Cependant, des failles ont révélé l'ampleur des pertes que le gouvernement de droite de Benjamin Netanyahu cache.

En décembre 2023, le journal Yedioth Ahronoth a révélé, dans un rapport sur les pertes de l'armée d'occupation lors de la guerre contre Gaza, que le nombre de soldats blessés s'élevait à environ 5 000, dont au moins 2 000 étaient devenus handicapés. Alors que Haaretz a souligné qu'il existait un écart important entre le nombre de soldats blessés annoncé par l'armée israélienne et ce que montrent les registres hospitaliers. Haaretz a indiqué que l'armée sioniste avait annoncé 1 600 blessés, alors que les listes des hôpitaux indiquent qu'ils ont traité 4 591 blessés pendant la même période. De plus, le nombre de morts, selon des données croisées, dépasse 1 500 morts. On note que les pertes de l'armée d'occupation touchent ses élites comme "Golani" et "Nahal", et le gouvernement de droite cherche à dissimuler ces pertes pour maintenir le moral des soldats sur le front et atténuer le choc pour le public à l'intérieur de l'entité, afin de ne pas susciter d'opposition politique et sécuritaire, ce qui entraînerait une pression politique et populaire pour mettre fin à la guerre.

Cependant, la gestion du dossier des prisonniers par le gouvernement de l'entité et la pression populaire croissante à l'intérieur de l'entité, ainsi que la rébellion enregistrée en particulier parmi les "Haredim" et leur refus de servir dans l'armée, en plus de l'échec de la machine de propagande sioniste à embellir l'image de l'entité devenue un État pratiquant le génocide, ajouté à cela l'élargissement des confrontations, en commençant par l'implication du Yémen dans la coupe des lignes d'approvisionnement de l'entité depuis la mer Rouge, et le ciblage de l'entité depuis le front nord par le Hezbollah, en plus de l'ouverture de fronts de l'Irak jusqu'au Golan, tout cela montre la possibilité d'une confrontation de l'entité par une guerre d'usure, car l'impasse stratégique n'est pas seulement avec les fronts de Gaza et du sud du Liban, mais aussi avec le front intérieur."