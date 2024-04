Le secteur industriel se redresse

Une enquête et un sondage sur l'état du secteur industriel ont révélé une reprise jusqu'à la fin du troisième trimestre de 2023, avec des indicateurs positifs notamment dans les secteurs des mines, des carrières, des matériaux de construction et de l'industrie alimentaire en particulier.

L'enquête, menée par le Bureau National des Statistiques, s'est appuyée sur une collecte d'opinions et un sondage parmi les chefs d'entreprises et les institutions industrielles, couvrant de nombreux domaines non abordés par les enquêtes traditionnelles (demande, répartition de la main-d'œuvre, flux de trésorerie ou situation de trésorerie, équipements et fournitures).

L'enquête ne se limite pas à une description quantitative mais repose sur une série d'opinions des chefs d'entreprises, avec une présentation des tendances à travers des courbes reflétant les opinions ou les proportions.

L'enquête, selon l'opinion des chefs d'entreprises et des institutions publiques et privées interrogées, révèle une augmentation de l'activité industrielle au troisième trimestre de 2023 par rapport au trimestre précédent, cette augmentation étant plus nette parmi les acteurs du secteur public.

Le niveau de l'offre de matières premières était inférieur à la demande exprimée, selon plus de 35% des concernés dans le secteur public et plus de 31% dans le secteur privé, entraînant une pénurie de stock pour environ 40% des concernés, où le premier va jusqu'à moins de 10 jours et près de 28% du dernier va jusqu'à 29 jours pour 20% d'entre eux.

L'enquête indique que près de 20% des chefs d'entreprises dans le secteur public et environ 11% dans le secteur privé ont subi des coupures de courant, entraînant un arrêt de travail de moins de 6 jours pour la plupart des personnes touchées dans le secteur public, et jusqu'à 12 jours selon certains travailleurs du secteur privé. De plus, la plupart des participants des deux secteurs ont déclaré être satisfaits de l'approvisionnement en eau pendant ce trimestre.

En revanche, l'enquête, basée sur un sondage d'opinions, révèle une augmentation de la demande de produits manufacturés selon les chefs d'entreprises interrogés, où plus de 37% des travailleurs du secteur public et plus de 24% du secteur privé ont déclaré ne pas avoir pu répondre à toutes les demandes. Cependant, il reste un stock de produits manufacturés selon la plupart des participants du secteur public et plus de 66% des travailleurs du secteur privé, une situation considérée comme normale par la majorité des concernés. Plus de 15% des participants du secteur privé ont déclaré avoir rencontré des problèmes de transport pendant ce trimestre.

En revanche, selon l'opinion des chefs d'entreprises des deux secteurs combinés qui ont répondu au sondage, la main-d'œuvre a augmenté au troisième trimestre de 2023. L'augmentation était plus nette selon les participants du secteur public. La situation de trésorerie des entreprises est normale pour 58% des personnes interrogées dans le secteur public et la majorité des personnes interrogées dans le secteur privé, avec des attentes de hausse de la production et de la demande pour les deux secteurs public et privé.

En ce qui concerne la performance des secteurs, le secteur des mines et des carrières a connu une augmentation, selon les opinions des chefs d'entreprises, au troisième trimestre de 2023, avec une stabilité dans la demande de produits manufacturés et une situation de trésorerie.

De même, le secteur des matériaux de construction a enregistré une reprise positive, avec plus de 64% des producteurs utilisant plus de 75% de leurs capacités de production, et il en va de même pour le secteur de l'industrie alimentaire, avec des capacités de production dépassant 50% et une augmentation de la demande de produits manufacturés.

Alors que le secteur public connaît la reprise la plus significative, des secteurs tels que l'industrie du fer et de l'acier, des métaux, de la mécanique, de l'électricité, de l'électronique, ainsi que chimique, ont connu un déclin relatif, tandis que le secteur du textile, du cuir, du bois, du liège et du papier a connu une stabilité.