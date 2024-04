Saïd Chanegriha en visite au CFDAT

Le Général d’Armée Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-major de l’Armée nationale populaire, a entamé ce mardi une visite de travail et d’inspection au Commandement des forces de la défense aérienne du territoire (CFDAT).

Selon un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN), le Chef d’Etat-major de l’ANP a présidé une rencontre avec les cadres et les fonctionnaires du CFDAT au cours de laquelle il a souligné l’importance accordée par l’Armée nationale à ce corps et au contrôle de l’espace aérien du pays.

Pour le Général d’Armée Saïd Chanegriha, le contrôle de l’espace aérien est un élément important pour concrétiser la domination aérienne notamment dans le cadre de la guerre moderne.