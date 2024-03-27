حوادث المرور: حصيلة مروعة خلال النصف الأول من رمضان

أحصت مصالح الدرك الوطني، على مستوى مناطق اختصاصها، خلال النصف الأول من رمضان، وفاة 116 شخصا وإصابة 411 آخرين بجروح على إثر وقوع 278 حادث مرور جسماني.

وأوضح رئيس مكتب الاتصال بمركز الإعلام والتنسيق المروري للدرك الوطني، الرائد سمير بوشحيط، اليوم الأربعاء، في تصريح للإذاعة الوطنية، أن السرعة المفرطة من أهم أسباب وقوع هذه الحوادث، خاصة خلال الدقائق الأخيرة قبل الإفطار، إلى جانب المناورات الخطيرة، سيما التجاوز دون أخذ الاحتياطات اللازمة، إضافة إلى تهور بعض السواق ونقص الحضور الذهني خلال قيادة المركبة.

وتعد حافلات نقل المسافرين ومركبات نقل البضائع المتسبب الرئيسي في هذه الحوادث، تليها سيارات النقل الجماعي للأشخاص، وفق ذات المسؤول.