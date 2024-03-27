موجة حرائق بغابات المكسيك تودي بحياة 4 أشخاص

ذكر الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور للصحفيين يوم الأربعاء أن موجة حرائق بغابات في المكسيك أودت بحياة أربعة أشخاص على الأقل.



وقال الرئيس إن الوفيات المسجلة كانت جميعها في ولاية مكسيكو المحيطة بالعاصمة والأكثر كثافة سكانية في البلاد.



ويوجد حاليا نحو 116 حريقا نشطا في غابات بجميع أنحاء المكسيك.



وتسنى توثيق نحو 400 حريق حتى 15 مارس، امتدت إلى نحو 32 ألف فدان، كما سُجل بعض الحرائق في أقصى الجنوب بولاية تشياباس على الحدود مع جواتيمالا.



وتشير بيانات رسمية إلى أن الحرائق تعود لأسباب منها إشعالها عمدا فضلا عن الأنشطة الزراعية.