Gaza: nouveau bilan macabre

Le ministère de la Santé à Gaza a annoncé une augmentation du nombre de martyrs en raison des bombardements sionistes sur le la bande encerclé, atteignant 32 552, en plus de 74 980 blessés.

Le ministère a déclaré dans son rapport quotidien aujourd'hui que "l'occupation sioniste a commis 6 massacres contre des familles dans la bande de Gaza, dont 62 martyrs et 91 blessés ont été transportés vers les hôpitaux au cours des dernières 24 heures", précisant que "le nombre de victimes est toujours sous les décombres et sur les routes, ce qui empêche les équipes d'ambulance et de défense civile d'y accéder."