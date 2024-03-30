رياح قوية تجتاح 43 ولاية

توقعت مصالح الارصاد الجوية، اليوم السبت، هبوب رياح قوية، مع زوابع رملية تجتاح 43 ولاية.

وفي تنبيه لذات المصالح، أن رياح قوية تتعدى 70 كلم/سا، على ولايات: الجزائر العاصمة، سيدي بلعباس، سوق أهراس، ورقلة، تيبازة، الوادي، تيميمون، عين قرام، الأغواط، بجاية، غرداية، تقرت، بني عباس، برج باجي مختار، تيارت، أم البواقي، تبسة، عين صالح، تيزي وزو، الشلف، باتنة، مستغانم، تندوف وعنابة.

بالاضافة الى: عين تيموشنت، الجلفة، تلمسان، المنيعة، سكيكدة، البيض، المغيير، جيجل، خنشلة، بسكرة، الطارف، أدرار، سعيدة، النعامة، بومرداس، أولاد جلال، وهران، البليدة وبشار، وذلك ابتداء من السادية صباحا الى غاية منتصف الليل.