أمطار رعدية ورياح قوية على هذه الولايات

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم، إلى تساقط أمطار رعدية معتبرة وهبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير للرمال على عدة ولايات من الوطن.

وأوضحت ذات المصالح، أن أمطارا رعدية ستتساقط على ولايات الجزائر العاصمة، تيبازة، عين الدفلى، تيسمسيلت، الشلف، مستغانم، غليزان، معسكر، وهران، عين تيموشنت، سيدي بلعباس، تلمسان وذلك بداية من الساعة السادسة مساء إلى غاية فجر يوم غد الإثنين .

كما حذرت ذات المصالح من هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير كثيف للرمال بداية من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم إلى غاية الساعة التاسعة ليلا على ولايات البيض، المنيعة، تيميمون، بشار، بني عباس، تندوف، أدرار، برج باجي مختار، إن صالح.