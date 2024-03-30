مولودية الجزائر .. حلم "الدوبلي" متواصل

ضمن نادي مولودية الجزائر، اليوم السبت، تأهله إلى ربع نهائي كأس الجمهورية بعد فوزه على مضيفه اتحاد خنشلة بنتيجة هدفين مقابل هدف.

وفي إطار الدفعة الثانية من مقابلات ثمن النهائي، استقبل "السيسكاوة" ضيفا ثقيلا على ملعب حمام عمار بخنشلة وسط حضور غفير من جمهور الفريقين.

وأنهى العاصميون الشوط الأول متفوقين بثنائية نظيفة من تسجل بلايلي عن طريق ضربة جزاء والمهاجم بايزيد بعد عمل جماعي منسق، هذا الأخير لم يحتفل بالهدف احترما لناديه السابق الذي قضى فيه أجمل أيامه.

في الشوط الثاني، ضغط الضيوف على مرمى الحارس رمضان من أجل العودة في النتيجة حيث تمكنوا من تقليص الفارق في الدقيقة 55 عن طريق ضربة جزاء، غير أن ذلك لم يكن كافيا بعد صمود زملاء القائد جمال بلعمري حتى إعلان الحكم قاموح نهاية المواجهة بنتيجة هدفين مقابل هدف.

وبهذا يواصل أشبال المدرب باتريس بوميل المنافسة على جبهتي البطولة والكأس بغية تحقيق ثنائية تاريخية، حيث يتصدرون البطولة بفارق 12 نقطة عن أقرب الملاحقين، وسيواجهون في ربع نهائي "السيدة الكأس" الفائز من مواجهة شبيبة عزازقة-وداد تلمسان على ملعب 5 جويلية.

في مقابلة أخرى أقيمت زوال اليوم، أنهى نجم بن عكنون آمال شبيبة جيجل، الناشط في القسم الثالث، وتغلب عليه بنتيجة هدف مقابل صفر على ملعب 20 أوت بالعاصمة.

وسيواجه العاصميون في ربع النهائي نظيرهم شباب قسنطينة على ملعب ميلود هدفي بوهران.