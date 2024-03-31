تلمسان: حجز 48 كلغ من الكيف

أفاد بيان لخلية الاعلام و الاتصال للمديرية الجوية الجمارك بتلمسان، أن أعوان الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بتلمسان بالتنسيق مع كل من المفتشية الرئيسية للفرق الجمركية بتلمسان والفرقة المتعددة المهام للجمارك برأس الماء التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بسيدي بلعباس، تمكنوا من إحباط عمليتي تهريب أسفرتا عن حجز 48 كغ من الكيف المعالج، تم ضبطها مخبأة بإحكام على متن سيارتين سياحيتين بعد إخضاعهما للتفتيش الدقيق.

وفي عملية أخرى، تمكن أعوان الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بتلمسان من حجز 27000 وحدة من الشمة تم معاينتها مموهة ب 260 صندوق بلاستيكي فارغ على متن شاحنة تبريد.

العمليات الثلاثة أسفرت عن توقيف ثلاثة أشخاص وإحالتهم أمام الجهات القضائية.

وأضاف البيان أن هذه العملية تندرج العمليات المحققة في سياق الجهود الحثيثة لأعوان الجمارك الجزائرية في مكافحة التجارة غير المشروعة بالمخدرات والمؤثرات العقلية وكافة أشكال التهريب والجريمة العابرة للحدود.