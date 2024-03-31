رباش ينتظر دعوة بيتكوفيتش

عبر لاعب نادي ديبورتيفو ألافيش، عبد الرحمن رباش، عن أمانيه بتلقي دعوة من الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيش.

وأكد رباش، في حوار مع قناة "بي إن سبورت" جاهزيته لتمثيل "الخضر"، متمنياً أن يحصل على دعوةٍ للانضمام.

كما أشاد الجناح الأيسر بالمستوى الذي يقدمه فريقه في الدوري الإسباني هذا الموسم.

وشارك ابن مدينة البليدة في 20 مقابلة مع ناديه في "الليغا"، ما بين أساسي واحتياطي، وسجل هدفا وحيدا.

ويحتل نادي ألافيش، الصاعد الجديد في "الليغا"، المركز الثالث عشر في جدول الترتيب برصيد 32 نقطة بعد مرور 30 جولة، متقدما بفارق 7 نقاط عن مراكز الهبوط ما يضعه في موقع جيد لضمان البقاء.