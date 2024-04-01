تيارت: توقيف مروج مخدرات

أوقف عناصر الشرطة القضائية لأمن دائرة حمادية شخصا يحوز على كمية من المخدرات والأقراص المهلوسة قصد الترويج وسط الشباب.

وذكر بيان مصالح الأمن أن العملية تمت باستغلال معلومات عن وجود شخص يخزن كمية من الكيف والمهلوسات لغرض الترويج، كللت بتوقيفه وحجز كمية من الكيف المعالج وزنها 294.30 غرام و480 قرصا مهلوسا ومبلغ مالي قدره 6 آلاف دينار من عائدات البيع إضافة إلى سلاحين أبيضين من الحجم الكبير.

وأنجز إجراء قضائي ضد المشتبه فيه البالغ من العمر 33 سنة سيقدم بموجبه أمام النيابة العامة عن تهمة حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية قصد عرضها للبيع.