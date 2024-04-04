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مال و أعمال

خماني على رأس "إيميتال"

5 افريل 2024 ()
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نصب، يوم أمس الخميس، عادل خماني، كرئيس مدير عام جديد لمجمع الصناعات المعدنية والصلب "إيميتال"، بمقر المجمع بحيدرة في العاصمة.

وأفاد بيان للمجمع أن الرئيس المدير العام جرى تنصيبه كمسؤول جديد على الهيأة الصناعية الكبرى في البلاد لمسيرته الطويلة والغنية.

وسبق لخماني أن تقلد عدة مناصب، بالمدرسة الوطنية للنقل لمدة 5 سنوات، مدير قسم ثم نائب مدير عام في اتصالات الجزائر وفي أفريل 2017 تم تعيينه مديرا تنفيذيا لشركة اتصالات الجزائر قبل أن يستقيل في أفريل 2019 بعد تحقيق رقم أعمال استثنائي.كما تحصل على منحة دراسية في فرنسا تخصص "إدارة أعمال على درجة عليا"، قبل أن يلتحق عادل خماني بإيميتال في ديسمبر 2023

 

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