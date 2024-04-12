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العالم

رشقة صاروخية كبيرة من جنوب لبنان

12 افريل 2024 ()
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أفادت وسائل إعلام صهيونية، مساء اليوم الجمعة، بإطلاق أكثر من 50 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه شمال الكيان الغاصب.

من جهته، كشفت قناة "الجزيرة" أن صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات صهيونية عدة في الجليل الأعلى مع سماع انفجارات، مشيرة إلى  انفجار صواريخ اعتراضية في أجواء بلدات حدودية في القطاع الشرقي من جنوب لبنان.

وأعلن حزب الله أن مقاتليه استهدفوا مساء يوم الجمعة مرابض ‏مدفعية العدو في الزاعورة بعشرات صواريخ الكاتيوشا. ‏

ويأتي هذا الهجوم في وقت يترقب العالم الرد الإيراني على قصف قنصليته في دمشق من طرف الكيان الصهيوني، وذلك بعد أن كشفت تقارير إعلامية أنه بات وشيكا.

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