إيران تسيطر على سفينة مملوكة للصهاينة

أفادت تقارير صحفية بأن القوات العسكرية الإيرانية سيطرت على سفينة مملوكة جزيئًا للاحتلال الصهيوني بالقرب من مضيق هرمز.

وحسب التقارير، فإن الأمر يتعلق بالسفينة MSC ARIES التي أبحرت تحت علم البرتغال، وشقّت طريقها من الإمارات إلى الهند.

وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية، بأن "سفينة شحن مرتبطة بالكيان الصهيوني تم احتجازها في المياه الخليجية من قبل بحرية الحرس الثوري".

وذكرت وكالة أسوشييتد برس أن السفينة التي تعرضت لحادث في مضيق هرمز قد تكون "MSC ARIES" مرتبطة بالملياردير الصهيوني إيال عوفر.

كما ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الصهيوني أن السفينة التي هاجمتها القوات الإيرانية بالقرب من مضيق هرمز مملوكة جزئيا لجهة صهيونية.

وقد حذر الجيش البريطاني اليوم السبت، من احتمال اعتلاء جهة مجهولة سفينة بالقرب من مضيق هرمز.

ولم يقدم التحذير الصادر عن عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة أي تفاصيل بشأن الصعود على متن السفينة في خليج عمان قبالة مدينة الفجيرة الإماراتية الساحلية.

ويأتي الحادث وسط تصاعد التوترات بين إيران والصهاينة، لاسيما بعد الهجوم على القنصلية الإيرانية في سوريا.