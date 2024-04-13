إيران ترد والكيان يريد التصعيد

شنت إيران هجوما بمسيرات وبعض الصواريخ الباليستية على الأراضي الفلسطينية المحتلة ردا على قصف القنصلية الإيرانية في دمشق.

من جهته الكيان الصهيوني، يتوعد بالرد بالقوة متناسيا أنه كان السباقا في الاعتداء على حرمة التمثيلية الدبلوماسية الإيرانية.

أهم أحداث الرد الإيراني:

* هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مسؤول كبير: إسرائيل سترد بقوة على الهجوم الإيراني.

* القناة 12 الصهيونية: عشرات الصواريخ الباليستية أطلقت من إيران.

* اعترض دفاع الجو الصهيوني صواريخ باليستية وصلت القدس الشريف.

* اعتراض عدة صواريخ في سماء خليج حيفا.

* بيان لجيش الاحتلال يؤكد إطلاق صواريخ باليستية إيرانية صوب الأراضي الفلسطينية المحتلة.

* بعثة إيران لدى الأمم المتحدة: يمكن اعتبار الأمر منتهيا وإذا ارتكبت إسرائيل خطأ آخر فان ردنا سيكون أكثر حدة.

* وكالة فارس عن مصدر مطلع: الهجوم الإيراني صمم على مراحل عدة وكل مرحلة ستكون أشد من سابقتها حسب الظروف.

* مسؤول عسكري عراقي لصحيفة العربي الجديد: أكثر من 60 هدف جوي دخلت الأجواء العراقية من إيران حتى الآن ولن نعترضها.

الأهداف دخلت الأجواء العراقية عبر مسارين ــ البصرة جنوباً والسليمانية شمالاً باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.

قرار فتح الأجواء العراقية تجاه أي جهد ضد العدو الصهيوني قرار سيادي.

* إعلام إيراني: استخدام مسيرات من نوع "شاهد 238 " النسخة المطورة من "شاهد 136 " التي تعمل بالمحرك النفاث.

* وسائل إعلام صهيونية استنادا إلى مصدر مسؤول أمريكي، إيران أطلقت ما بين 400 إلى 500 طائرة مسيرة.

* مسؤول أمريكي: إيران ستحاول التغلب على إسرائيل بإرسال مسيرات في اتجاهات مختلفة.

* القناة 12 الصهيونية: مقاتلات بريطانية تشارك مع مقاتلات أمريكية في اعتراض المسيرات الإيرانية في أجواء الأردن وسوريا.

* إغلاق الأجواء الجوية في الكيان دون تحديد موعد لإعادة فتحها.

* وسائل إعلام إيرانية: مع اقتراب المسيرات من إسرائيل سيبدأ الجزء الرئيسي من الهجوم.

* رويترز عن مسؤول عسكري أردني: الدفاع الجوي الأردني مستعد لاعتراض وإسقاط أي مسيرات أو طائرات إيرانية تنتهك مجاله الجوي.

* انطلاق موجة ثالثة من المسيرات الإيرانية نحو الأراضي المحتلة.

* هيئة البث الصهيونية: إسرائيل تستعد لعدة أيام من المواجهة مع إيران ومن المتوقع أن يكون هناك راد عليها.

* حالة حركة الملاحة الجوية حاليا في الدول المجاورة للأراضي الفلسطينية المحتلة.

* مجلس الأمن القومي الأمريكي: من المرجح أن يستمر الرد الإيراني عدة ساعات.

* الحرس الثوري الإيراني: العملية نفذت بعشرات الصواريخ والطائرات المسيرة لضرب أهداف في الكيان، ردا على جريمة قصف قنصليتنا في سوريا.

* سارع طبعا البيت الأبيض للإعلان أن بايدن سيعقد اجتماعا مع وزيري الدفاع والخارجية ومدير وكالة الاستخبارات ومستشار الأمن القومي.

* وقال المرشد الإيارني في أعقاب بداية الرد على قصف الكيان القنصلية الإيرانية في دمشق "سيتم معاقبة الكيان الشرير".

* أعلن جيش الاحتلال الصهيوني أن إيران شنت هجوما بمسيرات يتم صدها لكنه حذر أنه لن يتمكن من صدها كلها.