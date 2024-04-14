تسليم مكتبة العلامة بن باديس إلى جامع الجزائر

سلمت، مساء اليوم، عائلة عبد الحميد بن باديس، مكتبة العلامة التي تحوي 808 مؤلف، عبارة عن مخطوطات، إلى جانب كتب وإصدارات من مختلف المجالات إلى جامع الجزائر كوقف يحفظ في مكتبة المسجد وكذا متحف الحضارة الإسلامية.

وتعود هذه المؤلفات إلى كتاب وفلاسفة من عدة دول منها ما يعود إلى سنة 1800، والتي أخذ منها العلامة مختلف العلوم خلال حركته الإصلاحية في الجزائر، وقد جاءت عملية التسليم عشية إحياء يوم العلم المصادف لـ16 أفريل المخلد لذكرى وفاة العلامة الشيخ عبد الحميد بن باديس رائد النهضة الإسلامية الجزائرية.

هذا وقد أشرف على عملية التسليم، التي كانت من مقر منزل عائلته بحي القصبة بالمدينة القديمة لقسنطينة، كل من والي ولاية قسنطينة رفقة مستشار وزير الدولة عميد جامع الجزائر، وعائلة العلامة عبد الحميد بن باديس.