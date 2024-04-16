اختراق قواعد بيانات صهيونية حساسة

قالت صحيفة هآرتس العبرية إن قراصنة إلكترونيين أنشؤوا موقعا على الإنترنت لنشر تسريبات حصلوا عليها من عمليات اختراق حديثة لقواعد بيانات حساسة لدى الكيان الصهيوني.

وفي ترجمة لوسائل اعلام فلسطينية، أضافت الصحيفة الصهيونية، أن القراصنة نشروا على الموقع آلاف الوثائق التي حصلوا عليها بعد اختراق أنظمة تابعة لوزارة الدفاع والتأمين الوطني الصهيونية.

وأشارت إلى أن القراصنة تمكنوا مؤخرا من اختراق أنظمة مرتبطة بوزارة العدل ومنشأة الأبحاث النووية في ديمونا.

وقد كشفت مصادر اعلامية عبرية، مؤخرا أن أنظمة وزارة حرب الكيان تعرضت لاختراق وأن القراصنة وضعوا أيديهم على "معلومات حساسة".

وأوضحت ذات المصادر أن"اختراق أنظمة وزارة الحرب أخطر بكثير من اختراق أي أنظمة أخرى، حكومية أو مدنية، فالمنظومة الأمنية تعد هدفا إستراتيجيا للقراصنة".