"تونس لن تقبل بأي توطين للمهاجرين على أراضيها"

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن تونس لن تقبل بأي توطين للمهاجرين الأفارقة على أراضيها.

وقال سعيّد خلال لقائه وزير الشؤون الخارجية المجري بيتر سزجارتو أن "تونس بلد قانون ولا تقبل أن يقيم على أراضيها من هو خارج عن القانون".

ودعا سعيد إلى معالجة هذه الظاهرة بصفة جماعية لا سيّما من خلال القضاء على الأسباب العميقة التي أدّت إلى بروزها وتفشّيها. حيث تواجه تونس تدفقات من المهاجرين الأفارقة يتمركزون في الوقت الحالي في منطقة صفاقس.

وأكد الرئيس التونسي أن بلاده حريصة على تطوير علاقات التعاون مع الاتحاد الأوروبي، حيث سترأس المجر الاتحاد الأوروبي في الفترة المقبلة، في ظلّ ما يتوفّر للبلدين من فرص واعدة للتعاون والشراكة لا سيّما في مجالات الطاقات المتجددة والأمن.