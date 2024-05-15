ضربة موجعة لجيش الاحتلال بجباليا

قتل 5 جنود صهاينة وأصيب نحو 15 آخرين عدد منهم إصاباتهم خطيرة في اشتباكات في منطقة جباليا بشمال قطاع غزة.

ووفق الإعلام العبري تم تفجير مبنى مفخخ بجنود صهاينة في جباليا شمال شرقي غزة ومصرع وجرح نحو 20 منهم.

وحسب "سكاي نيوز" فإن الجيش الصهيوني يجري تحقيقات أولية في الحادث للتأكد من أن الجنود لم يصابوا بنيران صديقة.

وكانت وسائل إعلام عبرية تحدثت عن حدث أمني صعب تعرضت له الفرقة 98 (التي تنشط في مخيم جباليا حاليا)، مشيرة إلى أنباء عن قتلى.

وأعلنت فصائل المقاومة اليوم عن سلسلة عمليات تم تنفيذ بعضها بشكل مشترك وشملت كمائن وقنص جنود واستهداف آليات متوغلة في مخيم جباليا بشمال القطاع وشرق رفح جنوبا، مما أسفر عن قتلى وجرحى من الجنود الصهاينة.

وكان الجيش الصهيوني قد كشف في وقت سابق أن 23 عسكريا أصيبوا خلال الساعات الـ24 الماضية في معارك غزة، وبذلك يرتفع عدد الجنود المصابين إلى 120 منذ يوم الجمعة الماضي.