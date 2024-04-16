رئيسي يهدد ويتوعد..

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن هجوم إيران على الكيان الصهيوني كان مدروسا ودقيقا، وإن أي تحرك ضد بلاده، ولو كان بسيطا، سيواجه برد قوي وحاسم.

وأوضح رئيسي، صباح اليوم الأربعاء خلال الاستعراض العسكري بمناسبة اليوم الوطني للجيش الإيراني، أن عملية "الوعد الصادق" (الهجوم الإيراني على الكيان) كان إجراء محدودا وغير شامل وعقابيا، "ولو كان واسع النطاق لما بقي شيء من الكيان الصهيوني".

وأكد على أنه إذا قام الصهاينة بأدنى هجوم على الأراضي الإيرانية فسيتم التعامل معه بشدة وصرامة.

وأضاف رئيسي، أن هجوم إيران على الكيان أطاح بما أسماه "قوة الكيان الصهيوني"، مؤكدا أن باستطاعة دول المنطقة "الاتكاء" على قدرات إيران العسكرية.

وأشار إلى أن معركة طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر الماضي أثبتت أن "الكيان الصهيوني أوهن من بيت العنكبوت وكسرت أسطورة الجيش الذي لا يقهر".

ومساء السبت، أطلقت إيران نحو 350 صاروخا وطائرة مسيّرة بأول هجوم تشنه من أراضيها على الكيان، ردا على هجوم صاروخي استهدف القسم القنصلي في سفارة طهران لدى دمشق مطلع أفريل الجاري.