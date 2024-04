Sahli annonce sa candidature aux présidentielles

Un groupe de partis politiques a annoncé, ce vendredi, la création d'une nouvelle coalition politique regroupant plusieurs partis dans le but de "développer une vision commune sur les différents développements sur les scènes nationale et internationale.

Lors d'une réunion organisée à la Mutuelle des travailleurs du bâtiment à Zéralda (Alger), cette coalition politique a annoncé sa participation aux prochaines élections présidentielles prévues pour le 7 septembre prochain avec un "candidat consensuel représenté par le secrétaire général de l'Alliance nationale républicaine, Belkacem Sahli".

La coalition a précisé qu'elle vise à atteindre "un ensemble d'objectifs", notamment "la promotion du dialogue national et la création d'un climat propice à la réussite de l'échéance présidentielle à venir".

Dans son discours, Sahli a souligné que les prochaines élections présidentielles représentent "un rendez-vous historique pour la compétition de différents programmes", mettant en avant que sa candidature à cette échéance s'inscrit dans le cadre "d'une vision modérée visant à restaurer la crédibilité du courant démocratique républicain, à réaliser une réforme politique et la construction d'une économie forte et diversifiée".

La nouvelle coalition politique regroupe 7 partis et reste "ouverte à toutes les formations politiques", selon Sahli.