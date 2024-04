Voici la photo gagnante du "World Press Photo 2024"

Les prix annuels de la Fondation "World Press Photo" ont été annoncés, jeudi, lors d'une cérémonie organisée au siège de cette dernière à Amsterdam, aux Pays-Bas.

Une photo d'une femme palestinienne tenant la dépouille de sa nièce, âgée de cinq ans, dans la bande de Gaza, a remporté le prix de la meilleure photo de presse mondiale pour l'année 2024.

La photo montre Inas Abu Mutair (36 ans) en train de pleurer en tenant la dépouille de la petite Sally enveloppée dans un linceul à la morgue de l'hôpital.

Pour sa part, Lee-Ann Olwage de l’Afrique du Sud a remporté le prix de la « Story of the Year » pour des photos documentant la maladie d'Alzheimer à Madagascar.

Enfin, le prix de la catégorie des projets long métrage est revenu à Alejandro Cegarra du Venezuela, pour la série "Les Murs" pour le New York Times et Bloomberg.

Le jury a sélectionné les photos gagnantes parmi 61. 062 soumissions provenant de 3.851 photographes de 130 pays.