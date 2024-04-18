إدارة وفاق سطيف تهدد

هددت إدارة وفاق سطيف باتخاذ إجراءات قانونية ضد من وصفتهم "أطراف لا تزال تصطاد في المياه العكرة"، وتقوم بتصرفات غير مبررة اتجاه اللاعبين والأطقم المؤطرة للنادي.

وجاء في بيان الإدارة السطايفية، اليوم الجمعة: "تهنئ إدارة نادي وفاق سطيف كل اللاعبين والطاقم التقني والطبي بعد النتيجة الإيجابية التي حققها الفريق في مقابلته الأخيرة ضد نادي الساورة وتشكر المناصرين الأوفياء للوفاق على مساندتهم الدائمة للمجموعة، كما تتأسف على التصرفات السلبية والغير مبررة لبعض الأشخاص اتجاه اللاعبين والأطقم المؤطرة للنادي رغم أن الفريق يتمتع بحالة استقرار ويحتل مرتبة مشرفة ويطمح لتسجيل نتائج أحسن تضمن تمركز مميز رغم الاضطرابات المنتهجة والتصرفات المغرضة لبعض الأطراف التي لا تزال وفية لحقدها على الفريق وبغضها لكل جهة تريد أن تقدم إضافات جيدة و ايجابية للنادي العريق".

واضاف ذات البيان: "هذه الأطراف لا تزال تصطاد في المياه العكرة ولم تستوعب بعد أن قناع حب الذات وخدمة المصالح الشخصية لم يعد لهما وجود مع الديناميكية التي يعرفها النادي من كل النواحي. ولهذا فإن إدارة نادي وفاق سطيف، وبداية من الحين ستتخذ كل الإجراءات القانونية ضد مثل هذه التصرفات ومسؤولي التحريضات عبر الواقع و المواقع....".

كما أعلنت إدارة وفاق سطيف عن تنظيم ندوة صحفية يتم التطرق من خلالها لمخرجات الجمعية العامة وأهمها "الوضعية المالية الكارثية التي ورثها المسير الجديد، عملية التدقيق وما تم تحقيقه حتى اليوم من مشاريع متعلقة بنادي وفاق سطيف والأفاق المستقبلية".