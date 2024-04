"Sanofi" fait don de médicaments au Croissant Rouge Algérien

Le Croissant-Rouge Algérien a reçu, ce dimanche à Blida, une quantité de médicaments de la part du groupe Sanofi, spécialisé dans la fabrication de médicaments pour les patients diabétiques, hypertendus, cardiaques, et autres, en tant que don de solidarité, s’inscrivant dans le cadre de la coopération et du renforcement des liens humains.

À ce titre, le PDG du groupe Sanofi, Eduardo Paréllada, a déclaré que le groupe est honoré de participer à cet événement de solidarité et de travailler en collaboration avec le Croissant Rouge Algérien en lui offrant une quantité de médicaments, exprimant sa volonté de maintenir et de renforcer de telles relations de coopération.

De son côté, la présidente du Croissant Rouge Algérien, Ibtissem Hamlaoui, a déclaré que ce don de médicaments dont a fait part le groupe Sanofi sera distribué dans les pharmacies gratuites relevant du Croissant Rouge Algérien, à travers les différentes wilayas du pays, afin d'être distribué aux patients dans le besoin.

Elle a, notamment, révélé qu'une quantité supplémentaire de médicaments sera destinée aux réfugiés sahraouis.