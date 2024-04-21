اتحاد الفلاحين يتجند لإنجاح الإحصاء الفلاحي

أصدرت الأمانة الوطنية للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين المجتمعة نهار اليوم الاثنين 22 افريل 2024 بمقرها، برئاسة أمينها العام ديلمي عبد اللطيف، وحضور كل أعضائها، بيانا حول التحضير للإحصاء العام للفلاحة 2024، باعتباره من أهم قضايا الاتحاد والفلاحين.

وبعد العرض المقدم من طرف الأمين العام الذي شمل حيثيات التحضير الجيد للإحصاء العام للفلاحة 2024، ذكر باستجابة الفلاحين من خلال التجمعات الفلاحية الجهوية، والاتصالات الدائمة مع الاتحادات الولائية للفلاحين للمشاركة بقوة في هذا الحدث الوطني، وبعد نقاش مستفيض ومثمر للموضوع. أصدرت الأمانة الوطنية بيانا أكدت فيه أن الإحصاء العام للفلاحة 2024 له أهمية بالغة على الفلاحين والمربين والموالين والمستصلحين والمستثمرين، وهو قاعدة بيانية لاقتصاد وطني يرتكز على أسس صلبة، وفلاحة ترفع التحدي الغذائي، خاصة في المنتوجات الاستراتسيجية والواسعة الاستهلاك.

وأعلنت الأمانة الوطنية أن الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين على أتم الاستعداد لإنجاح الإحصاء العام للفلاحة 2024 والذي أكد عليه رئيس الجمهورية، لمعرفة ما لنا وما علينا من تحديات فلاحية.

تعلن الأمانة الوطنية أن الإحصاء العام للفلاحية 2024 عملية تهم الجميع، وتدعو الجميع للمشاركة في هذا الحدث الوطني الهام والهام جدا لاقتصاد وطني يرتكز على الحوكمة.