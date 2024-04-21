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العالم

غزة: مئات الجثث في مقابر جماعية بمستشفى ناصر

23 افريل 2024 ()
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في وقت يقول فيه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وباقي القادة الأمريكيين، أنهم لم يشاهدوا ما يثبت قيام الاحتلال بعمليات ابادة، يواصل مجمع ناصر الاستشفائي كشف الوجه الهمجي النازي لجيش الاحتلال وداعميه.

فأفاد مراسل قناة "الجزيرة" القطرية بارتفاع عدد جثامين الشهداء في المقبرة الجماعية بمستشفى ناصر في خان يونس إلى 310 بعد انتشال 35 جثمانا.

وفي وقت سابق، أشار الدفاع المدني إلى وجود 3 مقابر جماعية داخل أسوار مجمع ناصر وأن عدد الجثث التي تجري عمليات البحث عنها يقدر بالمئات.

كل هذا والعالم يتفرج والغرب يواصل منح الأسلحة لهذا الجيش النازي.

 

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