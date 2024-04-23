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مجتمع

مديرية الصحة تفند خبر وفاة تلميذة بوهران

23 افريل 2024 ()
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فند كريم حرش المكلف بالإتصال لدى مديرية الصحة بوهران في تصريح لـ " الخبر" المعلومات الرائجة حول وفاة تلميذة جراء حادثة سقوط سقف قسم بالمدرسة الابتدائية صبيحة اليوم، مؤكدا أن الضحية متواجدة على مستوى العناية المركزة بعد خضوعها لعملية جراحية على مستوى الرأس بمصلحة طب الأطفال بالمركز الاستشفائي الجامعي الدكتور بن عودة بن زرجب بوهران.

كما أكد في نفس الإطار، تحويل أربعة تلاميذ مصابين نحو مستشفى بن زرجب حالتهم مستقرة فيما تم التكفل ببقية المصابين بصدمات نفسية على مستوى المرافق الصحية المتواجدة في بوتليليس.

ولقد تنقل الوالي و السلطات المحلية ومدير التربية لعين المكان بعد الحادث وقاموا بزيارة المصابين و معاينة موقع الحادثة و فتح تحقيق في القضية.

 

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