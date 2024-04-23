الفريق أول شنقريحة في زيارة عمل إلى الناحية العسكرية الثالثة

قام الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الثلاثاء، بزيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الثالثة.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، أن الفريق أول السعيد شنقريحة بلغ جميع مستخدمي الناحية تحيات السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني

وفي كلمة له أكد الفريق أول السعيد شنقريحة التحضير القتالي الجيد يمثل البوابة الرئيسية التي من خلالها يفتح المجال واسعا أمام تحقيق التطور المنشود والجاهزية المطلوبة وتتجسد جودة الأداء العملياتي.

كما شدد الفريق أول شنقريحة على أنّ الجيش الوطني الشعبي يحرص في ظل التطورات الإقليمية والدولية على اتخاذ خطوات مدروسة وعقلانية أساسها المزاوجة بين اكتساب المهارة القتالية والاحترافية العالية.

وفي الأخير، أسدى الفريق أول شنقريحة توجيهات وتوصيات لأفراد بعض وحدات القطاع العملياتي جنوبي تندوف تتعلق بضرورة تحسيس الأفراد بواجب مواصلة التحضير القتالي من أجل أن يبلغ قوام المعركة للجيش الوطني الشعبي مستوى الامتياز في كل المجالات لاسيما فيما تعلق بتشديد الخناق على نشاطات التهريب والجريمة المنظمة بكل أشكالها.