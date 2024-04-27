تخصيص 12 مطارا لنقل الحجاج إلى البقاع المقدسة

كشف وزير النقل محمد الحبيب زهانة ، اليوم السبت من تيبازة، عن تخصيص 12 مطارا دوليا من بين 36 مطارا بالجزائر لنقل الحجاج لأداء مناسك الحج بالموازاة مع التحضيرات المكثفة لإنجاح موسم الاصطياف واستقبال زوار الجزائر في أحسن الظروف .

وأشار الوزير في كلمة له بمناسبة إشرافه من المدرسة الوطنية العليا للبحرية ببواسماعيل في تيبازة ، على لقاء تقييمي لنشاط النقل الجوي عبر مطارات الوطن، بحضور إطارات القطاع إلى التوجيهات المسدات لجميع المؤسسات المعنية بالنقل الجوي بضرورة توفير أجود الخدمات والتسهيلات انطلاقا من عمليات الحجز إلى امتطاء الطائرة مع الحرص على السلاسة في استلام الأمتعة فضلا عن توفير الرعاية الصحية ومرافق الراحة.

كما لفت محمد الحبيب زهانة إلى الديناميكية والنمو المتسارع اللذين شهدهما قطاع النقل الجوي في الفترة التي أعقبت جائحة كوفيد 19 والتي كبدت مؤسسات تسيير المطارات وشركات النقل الجوي وكل المؤسسات الفاعلة خسائر معتبرة ،لافتا الى أن المطارات 36 المفتوحة على الملاحة الجوية العمومية، سجلت سنة 2023 حوالي 15.4 مليون مسافر منها 6,7 مليون على الشبكة الداخلية و 8,6 مليون على الشبكة الدولية متجاوزة بذلك المستوى المسجل قبل الجائحة المقدر سنة 2019 بـ 14٫3 مليون و حمولة تقدر ب 44.7000 طن من البضائع المختلفة ، و سجل مطار الجزائر لوحده حركة مسافرين تقدر بـ 8 مليون مسافر منها 5,6 مليون على الشبكة الدولية .

و بخصوص الشركات الوطنية الناشطة في مجال النقل الجوي فقد قامت شركة الخطوط الجوية الجزائرية بنقل حوالي 7 ملايين مسافر منها 4,7 مليون على الشبكة الدولية على متن 32.215 رحلة جوية كما تم نقل حمولة تقدر بـ 21 ألف طن ، فيما قامت شركة طيران الطاسيلي بنقل ما يقارب 1,3 مليون مسافر منها 1,2 مليون على الشبكة الداخلية .

كما كشف الوزير عن تسجيل برنامج استثماري في الميزانية القطاعية السنة 2023 يفوق 10 مليار دينار تضمن مشاريع رئيسية تخص تزويد كل المطارات بأنظمة المراقبة بالكاميرات الحرارية التي تم الترخيص بتنصيبها من طرف وزارة الدفاع الوطني و تدعيمها بأجهزة سكانير حديثة ومطابقة للمعايير الدولية المعتمدة سيما منها ما تعلق بالكشف عن المتفجرات حيث تم الترخيص لها من رئيس الجمهورية لاقتنائها عن طريق مناقصة وطنية و دولية ، وكذا تدعيم أنظمة المراقبة بالفيديو بالعديد من المطارات و رقمنتها ، بالإضافة لإعادة تهيئة الجدار الخارجي و مسار الدوريات و المحارس بالحيز المطاري ، وكذا إنجاز و إعادة تهيئة شبكات التزود المياه و شبكات الصرف الصحي و الأبار و خزانات المياه و شبكات إطفاء الحرائق بالمطارات فضلا عن دراسات لحماية مطاري الشلف و البيض من خطر الفيضانات.